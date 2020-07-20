شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب "كرافانات" شرق بيت لحم

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب "كرافانات" شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، لليوم السابع على التوالي، لصالح توسيع حدود مستوطنة (ايبي هناحل) المقامة على أراضي القرية، وتم نصب عدد من  البيوت المتنقلة "الكرافانات" قرب القرية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن جرافات الاحتلال، تواصل أعمال التجريف في تلك المنطقة في إطار أطماع استيطانية؛ لتوسيع حدود المستوطنة من خلال إقامة بؤر استيطانية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال نصبت عدداً من "الكرفانات" في تلك المساحات.

وتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم، ويسكنها حوالي 800 نسمة، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقاً، هما: (معالي عاموس)، و(آفي مناحيم)، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع، تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

أخبار ذات صلة

دلال سلامة تدعو لمعالجة قضية التمييز بمعدلات القبول على أساس النوع الاجتماع

دلال سلامة تدعو لمعالجة قضية التمييز بمعدلات القبول على أساس النوع الاجتماع

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

الضمير لحقوق الإنسان تُطالب بالإفراج عن الصحفيين طارق أبو إسحاق ومثني النجار

الضمير لحقوق الإنسان تُطالب بالإفراج عن الصحفيين طارق أبو إسحاق ومثني النجار

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

قوات القمع تقتحم قسم 5 في سجن (ريمون)

قوات القمع تقتحم قسم 5 في سجن (ريمون)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

دلال سلامة تدعو لمعالجة قضية التمييز بمعدلات القبول على أساس النوع الاجتماع

دلال سلامة تدعو لمعالجة قضية التمييز بمعدلات القبول على أساس النوع الاجتماع

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو من المخدرات بحوزة تاجر في الخليل

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب &#34;كرافانات&#34; شرق بيت لحم

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب "كرافانات" شرق بيت لحم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

الاحتلال يُبعد المقدسي سلطان أبو الحمص عن القدس عقب الإفراج عنه

الاحتلال يُبعد المقدسي سلطان أبو الحمص عن القدس عقب الإفراج عنه

منوعات

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

عربي

الخرطوم: &#34;انحسار مفاجئ&#34; بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

الخرطوم: "انحسار مفاجئ" بالنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

الجزائر: تبون يتوعد بعقوبات تصل للسجن حتى 10 سنوات للمعتدين على الأطباء

الجزائر: تبون يتوعد بعقوبات تصل للسجن حتى 10 سنوات للمعتدين على الأطباء

بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)

بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)