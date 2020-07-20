الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب "كرافانات" شرق بيت لحم

تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، لليوم السابع على التوالي، لصالح توسيع حدود مستوطنة (ايبي هناحل) المقامة على أراضي القرية، وتم نصب عدد من البيوت المتنقلة "الكرافانات" قرب القرية.







وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن جرافات الاحتلال، تواصل أعمال التجريف في تلك المنطقة في إطار أطماع استيطانية؛ لتوسيع حدود المستوطنة من خلال إقامة بؤر استيطانية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال نصبت عدداً من "الكرفانات" في تلك المساحات.

رام الله - دنيا الوطنوتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم، ويسكنها حوالي 800 نسمة، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقاً، هما: (معالي عاموس)، و(آفي مناحيم)، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع، تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.