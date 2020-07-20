شؤون فلسطينية

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضار والفواكه اليوم الاثنين 20/7/2020:

أسعار الخضار:

بامية: 7 شواكل.

بامية مصرية: 5  شواكل.

خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10  شواكل.

خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل

بندورة: 1ك = 1 شيكل

بصل: 8 ك = 10 شواكل.

كوسا: 7 ك = 10  شواكل.

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شواكل.

لوبيا: 1ك = 4  شواكل.

فاصوليا: 1ك = 3  شواكل.

يقطين: 1ك = 3  شواكل.

تومة (وقية): 2 شيكل

فلفل: 1ك = 1 – 2 شيكل

فليفلة: 1ك = 3 شواكل.

جزر: 2 شيكل

أسعار الفواكه:

رمان: 4  شواكل.

تفاح: 5  شواكل.

سانتروزة: 5  شواكل.

خوخ أبو فروة: 5  شواكل.

خوخ ملس: 3ك = 10  شواكل.

تين: 6 – 7  شواكل.

عنب: 5 – 7  شواكل.

كيوي: 5 – 6  شواكل.

مانجا: 5  شواكل.

صبر (25 حبة) = 10 شواكل.

ذرة: 7 كوز = 5 شواكل.

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