إسرائيل: بدء الإضراب الشامل للممرضات احتجاجاً على ظروف عملهن

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رام الله - دنيا الوطن

بدء الإضراب الشامل للممرضات، واستمرار ارتفاع حالات فيروس (كورونا)، القضايا المركزية في المواقع الإخبارية الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين.



يديعوت أحرونوت:



فشل المفاوضات الليلية مع الممرضات، وبدء إضرابهن الشامل.



(50289) عدد الإصابات الإجمالية بفيروس (كورونا) في (إسرائيل)، (28205) حالة مرضية نشطة.



اليوم سيبت في مصير المعركة على منظومة التعليم، التعليم سيستمر حتى نهاية الأسبوع.



مؤيدو نتنياهو داخل الحزب: "طلاق بين الحزب وقيمه".



يافا: حجارة على رجال الشرطة، ورجال الشرطة، يطلقون قنابل الصوت.



وزير الحرب الإسرائيلي، يجمد مرسوم فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية بسبب رواتب الأسرى.



هآرتس:



نقابة الممرضات، بدأت في إضراب شامل للمطالبة بزيادة عدد الممرضات في مواقع العمل.



اشكنازي: ليس معنياً في الدفاع عن بني غنتس أمام نتنياهو.



أصحاب المطاعم اجتمعوا مع نتنياهو، ويأملون بإجابات.



غداً، المصادقة على قانون متابعة (شاباك) لمرضى (كورونا) حتى العام 2021.



معاريف:



بدء إضراب شامل للممرضات الإسرائيليات.



(1431) حالة (كورونا) بين الإسرائيليين في 24 ساعة.



رئيسة لجنة (كورونا) في (كنيست): "لم ننجح في الاستعداد للموجة الثانية من فيروس (كورونا)".



الارتباك في التعليمات في وزارة التربية، منظومة التعليم ستستمر في العمل حتى نهاية الأسبوع.



بعد جلسة واحدة، نتنياهو يفكر في تغيير محاميه يوسي سيجف.



أربعة معتقلين في يافا في احتجاجات ضد هدم مقبرة للمسلمين.



موقع واللا نيوز الإسرائيلي:



بدء إضراب الممرضات في إسرائيل، ما هي المطالب، وما هي الخدمات التي ستتوقف.



ارتفاع بنسبة 40% في الإعفاءات التي قدمها رئيس الدولة.



(1414) حالة (كورونا) جديدة بين الإسرائيليين منذ أمس.



النظر في عيون الشهود، المرحلة القادمة من محكمة نتنياهو.



أصحاب المطاعم التقوا مع نتنياهو، ويقولون: "لا لإغلاق المطاعم".



أربعة معتقلين بعد تجدد الاحتجاجات في يافا ضد هدم مقبرة للمسلمين في يافا.



ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها، خطفت لإيران.



إسرائيل اليوم:



فشل المفاوضات الليلية مع وزارة المالية، الممرضات باشرن الإضراب الشامل.



إضراب للممرضات في زمن الوباء، هل هو ضروري أم مجبرات؟



أنباء عن قتل إيران لعميل ساعد إسرائيل.



(1437) حالة (كورونا) جديدة.



الخطر الأكبر، عدم جاهزية المنظومة الصحية الإسرائيلية لموجة ثالثة من (كورونا) في الشتاء.



بشرى للمرضى، مدة الحجر الصحي ستقصر.