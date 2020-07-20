شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام الجاري

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام الجاري
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، انخفاضاً مقداره 0.61%، خلال الربع الثاني 2020، مقارنة بالربع الأول 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.00 خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بـ 124.77 خلال الربع الأول 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير له، اليوم الاثنين، حول مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في ظل جائحة فيروس كورونا، أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية سجل انخفاضاً مقداره 0.75%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 128.64، خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بـ 129.61 خلال الربع الأول 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.38%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 120.01 خلال الربع الثاني 2020،  بـ 120.47 خلال الربع الأول 2020 (سنة الأساس   2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 1.76%، كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.06%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط صنع اللحوم ومنتجاتها بمقدار 15.35%، ونشاط منتجات الإسمنت والجبس بمقدار 5.41%، ونشاط الأعلاف الحيوانية بمقدار 3.22%، ونشاط الزجاج ومنتجاته بمقدار 2.13%، ونشاط صنع المشروبات بمقدار 1.73%، ونشاط الملابس الجاهزة بمقدار 1.46%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 1.02%، ونشاط منتجات الألبان بمقدار 0.98%، في المقابل ارتفعت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 2.63%، ونشاط الأثاث بنسبة 0.91%، ونشاط منتجات طحن الحبوب بنسبة 0.96%، ونشاط منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.42%.

فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 7.41% خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع الأول 2020، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 0.35%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 0.56%، متأثرةً بارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 19.94%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 7.79%، وسجل نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 0.10%، متأثراً بانخفاض أسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 0.81%.

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