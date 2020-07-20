الاحتلال يُبعد المقدسي سلطان أبو الحمص عن القدس عقب الإفراج عنه

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير المقدسي سلطان رباح خضر أبو الحمص (26 عامًا) من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بشرط إبعاده عن المدينة لمدة خمسة أيام.



وكانت سلطات الاحتلال، اختطفت الأسير أبو الحمص من أمام بوابة سجن (النقب) الصحراوي، عقب الإفراج عنه أمس الأحد، بعد قضاء محكوميته البالغة 7 سنوات.



وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال، حولت الأسير أبو الحمص بعدها إلى مركز تحقيق (المسكوبية)، وبعد عدة ساعات قررت الإفراج عنه بشرط الإبعاد عن القدس.



وكان أبو الحمص اعتقل بتاريخ 20/7/2013، وأدانته محكمة الاحتلال بالعضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومشاركته في عدة فعاليات، حيث تنقل بين عدة سجون.



والأسبوع الماضي، استدعت قوات الاحتلال والده مرتين، لتحذيره من التجمعات وإقامة أي احتفال أو استقبال في منزله بعد تحرره في بلدة العيسوية أو في شوارعها أو إطلاق أبواق المركبات أو المفرقعات أو حتى إضاءة الكشافات في البناية، كما اقتحمت منزله أمس مجددًا، وأبلغت عائلته بشروط الإفراج.