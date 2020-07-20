إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح (موساد)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تم فجر اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام، بحق محمود موسوي مجد، المتهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات المركزية الأميركية (السي اي ايه) و(موساد) الإسرائيلي.



وكانت السلطات القضائية في إيران، كشفت عن أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخراً، بتهمة تسريب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ساعدت في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، ولا علاقة مباشرة له باغتيال سليماني.



وذكرت وفق وكالة (فارس) أنه كان يقدم معلومات لـ (موساد) والاستخبارات الأمريكية عن المستشارين الإيرانيين الموجودين في سوريا.



وقال الناطق باسم القضاء الإيراني، غلام إسماعيلي: "إن الجاسوس الذي جرى إعدامه في طهران، المدعو محمود موسوي مجد، كان مقيماً في سوريا مع أسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين، وعن عمل وزارة الدفاع، وفيلق القدس إلى (موساد) الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية CIA".