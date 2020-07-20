الاحتلال يُصيب شاباً ويعتقل آخر من مخيم الجلزون

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رصاصة من نوع (توتو) على شاب، واعتقلت شاباً آخر، خلال اقتحامها لمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، فجر اليوم الاثنين.





وقالت مصاد محلية: إن مواجهات اندلعت بعد مداهمة الاحتلال لعدد من المنازل، وتخريب محتوياتها، واعتلاء أسطحها من قبل القناصة.

رام الله - دنيا الوطنونقلت فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني بالمخيم، الشاب المصاب بقدمه، والذي وصفت إصابته بالمتوسطة، نتيجة الكسور بمكان الإصابة، لتلقي العلاج في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.