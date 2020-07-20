دولي

مقتل نجل قاضية اتحادية أمريكية وإصابة زوجها

مقتل نجل قاضية اتحادية أمريكية وإصابة زوجها
القاضية الاتحادية الأمريكية إستر سالاس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام، بأن زوج وابن القاضية الاتحادية الأمريكية إستر سالاس، أصيبا بالرصاص في منزل الأسرة في ولاية نيوجيرسي أمس الأحد.

وأضافت التقارير، أن نجل القاضية (20 عاماً) لقي حتفه في حين يرقد الزوج في حالة حرجة.

وقالت محطة (إيه. بي. سي) نقلاً عن عدة مصادر في سلطات إنفاذ القانون: إن معلومات أولية توفرت لدى المحققين، بأن شخصاً كان يرتدي زي سائق في شركة "فيديكس" لتوصيل البريد السريع، وصل إلى منزل الأسرة في نورث برونزويك في نحو الساعة الخامسة مساء، مضيفة: أن مشتبهاً به "لا يزال طليقاً".

وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي عبر (تويتر) أنه يحقق في هذه الجريمة.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: بدء الإضراب الشامل للممرضات احتجاجاً على ظروف عملهن

إسرائيل: بدء الإضراب الشامل للممرضات احتجاجاً على ظروف عملهن

إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح (موساد)

إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح (موساد)

وزارة الدفاع الروسية: التجارب السريرية على لقاح (كورونا) تقترب من نهايتها

وزارة الدفاع الروسية: التجارب السريرية على لقاح (كورونا) تقترب من نهايتها

سيدة أفغانية تقتل عنصرين من طالبان انتقاماً لمقتل والديها

سيدة أفغانية تقتل عنصرين من طالبان انتقاماً لمقتل والديها

طالع: آخر إحصائيات الحالة الوبائية وفيروس (كورونا) في العالم

طالع: آخر إحصائيات الحالة الوبائية وفيروس (كورونا) في العالم

الجيش الإسرائيلي: رصْد طائرة مسيرة تسللت من ‎لبنان

الجيش الإسرائيلي: رصْد طائرة مسيرة تسللت من ‎لبنان

فلوريدا تسجل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الخامس توالياً

فلوريدا تسجل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الخامس توالياً

منذ 130 يوماً.. كوبا تحتفل بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منذ 130 يوماً.. كوبا تحتفل بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

سرحان: العمل يتواصل لتجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي

الضمير لحقوق الإنسان تُطالب بالإفراج عن الصحفيين طارق أبو إسحاق ومثني النجار

الضمير لحقوق الإنسان تُطالب بالإفراج عن الصحفيين طارق أبو إسحاق ومثني النجار

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب &#34;كرافانات&#34; شرق بيت لحم

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ وينصب "كرافانات" شرق بيت لحم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة اليوم

الاحتلال يُبعد المقدسي سلطان أبو الحمص عن القدس عقب الإفراج عنه

الاحتلال يُبعد المقدسي سلطان أبو الحمص عن القدس عقب الإفراج عنه

جنين: الاحتلال يُصيب مواطناً بالرصاص الحي ويعتقل أسيرين محررين خلال مواجهات

جنين: الاحتلال يُصيب مواطناً بالرصاص الحي ويعتقل أسيرين محررين خلال مواجهات

الاحتلال يُصيب شاباً ويعتقل آخر من مخيم الجلزون

الاحتلال يُصيب شاباً ويعتقل آخر من مخيم الجلزون

منوعات

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

عربي

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

تونس: نشر تقرير بشأن شبهات الفساد المالي والإداري في قضية الفخفاخ

الجزائر: تبون يتوعد بعقوبات تصل للسجن حتى 10 سنوات للمعتدين على الأطباء

الجزائر: تبون يتوعد بعقوبات تصل للسجن حتى 10 سنوات للمعتدين على الأطباء

بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)

بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)