مقتل نجل قاضية اتحادية أمريكية وإصابة زوجها

القاضية الاتحادية الأمريكية إستر سالاس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام، بأن زوج وابن القاضية الاتحادية الأمريكية إستر سالاس، أصيبا بالرصاص في منزل الأسرة في ولاية نيوجيرسي أمس الأحد.



وأضافت التقارير، أن نجل القاضية (20 عاماً) لقي حتفه في حين يرقد الزوج في حالة حرجة.



وقالت محطة (إيه. بي. سي) نقلاً عن عدة مصادر في سلطات إنفاذ القانون: إن معلومات أولية توفرت لدى المحققين، بأن شخصاً كان يرتدي زي سائق في شركة "فيديكس" لتوصيل البريد السريع، وصل إلى منزل الأسرة في نورث برونزويك في نحو الساعة الخامسة مساء، مضيفة: أن مشتبهاً به "لا يزال طليقاً".



وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي عبر (تويتر) أنه يحقق في هذه الجريمة.