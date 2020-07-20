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  • تأجيل زيارة رئيس وزراء ‎العراق الى السعودية بعد دخول ‎الملك سلمان المستشفى

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نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب

نائب وزير الدفاع السعودي يُعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. والسبب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية.


وأوضح بن سلمان في تغريدة على (تويتر) نقلتها (روسيا اليوم)، أن الرياض وبغداد، آثرتا "تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين (الملك سلمان بن عبد العزيز) من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع".

وأكد أن العراق يمثل "بعداً استراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطة أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي".

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