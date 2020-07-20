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شؤون فلسطينية

فلسطين للدراسات: 350 حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من العام

فلسطين للدراسات: 350 حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من العام
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال صعد خلال العام الجاري من استهداف الأطفال الفلسطينيين، حيث رصد المركز (350) حالة اعتقال، استهدفت القاصرين خلال النصف الأول  من العام الجاري، غالبيتهم من مدينة القدس بينهم 5 من الجرحى.

الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، قال: إنه رغم الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الأطفال كونهم معرضين للخطر في ظل جائحة (كورونا)، إلا أن الاحتلال واصل استهداف الأطفال القاصرين من الجنسين، بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال يبالغ في اعتقالات الأطفال وفرض الأحكام والغرامات المالية بحقهم بهدف رفع فاتورة انتمائهم لقضيتهم الوطنية، والدفاع عن مقدساتهم، وتدمير مستقبلهم، وخلق جيل جبان سلبي، يخشى مواجهة الاحتلال.

وبَّين أن الاحتلال يبدأ التعذيب والتنكيل بالأطفال منذ اللحظة الأولى للاعتقال، باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، ويتعرضون لأشكال من التنكيل والاهانة بما فيها الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم، وترهيبهم، وإطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة؛ لتنهش أجسادهم.

وكشف الأشقر أن من بين الأطفال المعتقلين 5 فتية، تم اعتقالهم بعد إصابتهم بالرصاص وهم الفتى حسين يونس (17 عامًا) من بيت لحم، عقب إطلاق النار عليه، وإصابته بعيار ناري أسفل الركبة، والفتى الجريح نور صليبي(18 عاماً) والذى لا يزال يعانى إثر إصابة خطرة في بطنه تعرض لها برصاص الاحتلال قبل شهرين، ما يزال يخضع للعلاج.

فيما اعتقلت الفتى الجريح مراد بسام البايض (17 عاماً) من مخيم الفوار في الخليل بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح، وتم نقله إلى مستشفى (سوروكا)، كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل راسم سليمان غرة، عقب إصابته بعيار مطاطي في القدم برام الله، والفتى الجريح مصطفى غوانمة (17 عاماً)، والذي اُعتقل عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال بالقرب من بلدة بيتين برام الله.

وأشار الأشقر الى ان المحاكم العسكرية للاحتلال واصلت خلال العام 2020 فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذويهم في ظل الأوضاع  الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وصل مجموع الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر فقط خلال النصف الأول من العام (150 الف شيكل) أي ما يعادل ( 45 الف دولار) .

وإمعاناً في إجرام الاحتلال بحق القاصرين، قررت محكمة (عوفر العسكرية) رفع حكم الأسير الفتى عمر سمير الريماوي من 35 عاماً إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وفى نفس الوقت، ثبتت الحكم الصادر بحق الفتى أحمد أيوب عبيدة بالسجن لـ 32 عاماً.

وتطرق الأشقر إلى أوضاع الأسرى الأطفال خلال النصف الأول من العام، مؤكداً أنها قاسية وصعبة، ولا يزال الاحتلال يحتجز 34 طفلاً تم نقلهم بداية العام إلى سجن (الدامون) فى قسم مهجور مليء بالحشرات والصراصير، ولا يصلح للحياة الآدمية، وتماطل في نقل ممثليهم من الأسرى البالغين معهم، بهدف الاستفراد بهم،  كما أقدمت على قمعهم والتنكيل بهم.

ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (170) طفلاً موزعين بين سجون (مجدو، وعوفر، والدامون)، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، وجزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة، لأن أعمارهم تقل عن 14 عاماً.

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