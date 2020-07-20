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شؤون فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة رافضة لتهويد مقبرة الإسعاف بمدينة يافا بأراضي 48

الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة رافضة لتهويد مقبرة الإسعاف بمدينة يافا بأراضي 48
رام الله - دنيا الوطن
قمعت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة يافا المحتلة، تنديدًا بانتهاك السلطات لمقبرة الاسعاف بالمدينة، وتجريف قبورها.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشرطة الإسرائيلية، اعتدت على المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والصوت، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، وإحراق حاويات القمامة في الشوارع.

كما اعتقلت أربعة مواطنين بينهم فتيان، اختطفا على أيدي قوة من المستعربين.

وتأتي المسيرة استكمالا للفعاليات التي بدأت مطلع الشهر الماضي بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية وطواقم بلدية "تل أبيب" المقبرة، ونفذت أعمال تجريف، تمهيدا لإقامة مشروع سكني على أنقاض قبور ورفات المسلمين.

ولاحقاً، شرعت السلطات الإسرائيلية، بتجريف المقبرة بعد أن رفضت المحكمة الالتماس الذي تقدمت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، لمنع البلدية من المساس بحرمة المقبرة وأموات المسلمين فيها، ووقف إقامة مشروع تهويدي.

ومنذ ذلك الوقت تشهد المدينة احتجاجات متواصلة من المواطنين الفلسطينيين، تطور بعضها إلى مواجهات مع الشرطة التي تقمع عادة هذه التظاهرات.

يشار إلى أن مقبرة الإسعاف، الواقعة شمالي يافا، أقيمت في عهد الفترة العثمانية في فلسطين، وجرف السلطات الإسرائيلية مئات القبور فيها على مدار سنوات.

وقال مراقبون: إن السلطات الإسرائيلية، دأبت على تغيير الواقع التاريخي في الأراضي المحتلة عام 48، ونفي أية صفة فلسطينية عن تلك الأماكن بمحاربة الأموات والأحياء على حد سواء.

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الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة رافضة لتهويد مقبرة الإسعاف بمدينة يافا بأراضي 48

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