محافظ سلفيت: البدء بالتصوير الطبقي في مستشفى الشهيد ياسر عرفات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ سلفيت، د. عبد الله كميل، على البدء بالتصوير الطبقي في مستشفى الشهيد ياسر عرفات، والذي جاء بعد انتظار طويل، مشيراً إلى أنه أصبح متاحاً لكافة أبناء المحافظة والقرى القريبة من بقية المحافظات، بدءاً من صباح يوم غد التوجه للمشفى وإمكانية إجراء التصوير الطبقي.



هذا ووجه كميل، شكره للرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس مجلس الوزرا،ء ووزيرة الصحة، د. مي كيلة، واللجنة الوزارية المرسلة من قبل رئيس الوزراء؛ لاستجابتهم لاحتياج أهالي محافظة سلفيت، ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت من خلال توفير جهاز التصوير الطبقي، والبدء بتركيبه بإشراف مباشر من قبل مدير عام المستشفيات، د نجي نزال، والمباشرة بتشغيله من قبل مدير المشفى، والطواقم المختصة.



كما وهنأ المحافظ كميل أبناء شعبنا في محافظة سلفيت بهذا الإنجاز، الذي يعبر عن تقدير القيادة، ومؤسسات الدولة لأهالي المحافظة، مثمناً كافة الجهود المبذولة بهذا الجانب ولا سيما الإخوه في التنظيم والمؤسسات الرسمية والشعبية والكثير من المواطنين الذين طالبوا على مدار سنوات دون كلل، بتركيب هذا الجهاز المهم.