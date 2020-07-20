شرطة جنين تقبض على تاجر مخدرات وتضبط مواد مخدرة

القت الشرطة القبض على تاجر مخدرات بحوزته مواد مخدرة في احدى قرى محافظة جنين بالقرب من جدار الفصل العنصري.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة مفادها قيام شخص بالإتجار بالمواد المخدرة مستغلا مكان سكنه في احدى قرى محافظة جنين القريبة من جدار الفصل العنصري، حيث تحركت قوة من مكافحة المخدرات وقامت باعتقاله.



وأشار بيان للشرطة الى أنه تم ضبط مواد مخدرة من نوع قنب مصنع، والتحرز عليها وتوقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته الى النيابة العامة اصولا.





رام الله - دنيا الوطن