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الاحتلال يعتقل شاباً ويستولي على قطعة أثرية في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً ويستولي على قطعة أثرية في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً من قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، واستولت على قطعة أثرية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد إبراهيم أبو عاهور (32 عاماً)، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

هذا واستولت تلك القوات على قطعة أثرية كبيرة الحجم في بلدة تقوع، وهي عبارة عن حوض العماد، يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي.

وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح: ان قوات الاحتلال داهمت منزله القريب من مقر البلدية، وقامت باحتجاز جميع أفراد العائلة، ثم قامت بالاستيلاء على القطعة الأثرية، التي كان يحتفظ بها قرب منزله، علماً  أنها تعرضت للسرقة أكثر من مرة من مكانها الأصلي في خربة الدير الأثرية، وعليه تم الاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها إلى متحف أثرى.

وأضاف أبو مفرح، أن الحوض الأثري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1600 عام، منقوش عليه كتابات بلغات مختلفة، ويبلغ قطرها حوالي متر ونصف المتر، وتزن قرابة 7 أطنان.

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