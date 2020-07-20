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أول ظهور لساحات المسجد الحرام ومخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة بعد تطبيق إجراءات التباعد

أول ظهور لساحات المسجد الحرام ومخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة بعد تطبيق إجراءات التباعد
خيام الحجاج
كشفت فيديو قيام وزارة الحج والعمرة بالسعودية، بتجهيز مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة وفق الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية.

وأوضح الفيديو الذي نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية، وجود المخيمات بشكل متباعد عن بعضها وتخصيص مساحات واسعة لكل مخيم، بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج داخل السكن.

وكشف الفيديو أنه تم تجهيز مغاسل متعددة بالقرب من المخيمات لتمكين الحجاج من سهولة غسل أياديهم باستمرار.

كما بدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في وضع علامات التباعد في ساحات المسجد الحرام، استعداداً لموسم الحج 1441 واستقبال المصلين والزائرين.

وأظهر عددٌ من الصور علامات التباعد والتي تقدر بمسافة متر ونصف بين كل مصلٍّ وآخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا خلال موسم الحج.

وأغلقت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الجمعة الماضي، باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج، من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، والذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام.

وقالت الوزارة إن الأولوية ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وأوضحت أن الأسبقية أيضا لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعير


 








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