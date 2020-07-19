شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تُغلق متاجر وصالونات حلاقة وصالات رياضية وتُحرر مخالفات

جنين: الشرطة تُغلق متاجر وصالونات حلاقة وصالات رياضية وتُحرر مخالفات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة، مساء اليوم  الأحد، 120 محلاً تجارياً، وأربعة صالونات حلاقة، وثلاث صالات رياضية، وحررت سبع مخالفات، وذلك لعدم التزام أضحابها بقرار وتعليمات الإغلاق المعلنة من رئاسة الوزراء؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) في محافظات الوطن.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال عمل دوريات الشرطة، مساء اليوم، في أرجاء المحافظة من أجل التأكد وتنفيذ حالة الإغلاق المعلنة بعد الساعة الثامنة مساء من قبل المواطنين وأصحاب المحال التجارية، فقد تم إغلاق 120 محلاً تجارياً.

وفي نفس السياق، نفذت دوريات الشرطة جولات لمتابعة صالونات الحلاقة والصالات الرياضية، تخللها إغلاق 4 صالونات حلاقة، وثلاث صالات رياضية، وتحرير سبع مخالفات بحق أشخاص لم يلتزموا بإجراءات السلامة العامة.

ودعا مدير شرطة المحافظة، العميد عزام جبارة، أصحاب المحال والمتسوقين لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس، وعدم انتشاره.

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