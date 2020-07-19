الشرطة تلقي القبض على تاجر مخدرات وبحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة بجنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، القبض على تاجر مخدرات، بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع "قنب مُصنع" في إحدى قرى محافظة جنين، بالقرب من جدار الفصل العنصري.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، مفادها قيام شخص بالاتجار بالمواد المخدرة، مستغلاً مكان سكنه في إحدى قرى محافظة جنين القريبة من جدار الفصل العنصري، حيث تحركت قوة من مكافحة المخدرات إلى مكان تواجده، ولاذ بالفرار باتجاه جدار الفصل، وتم ضبط ثلاثة أكياس مواد، يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مصنع بوزن (20.1) غم بالمكان.



وبالبحث والتحري وجمع المعلومات عن المشتبه به، وردت معلومات للفرع عن تواجده في منزله، وعليه تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة أصولاً.



وتحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات، بمساندة قوة من الشرطة (المباحث، السياحة، المرور) إلى منزل المشتبه به وبتفتيش المنزل أصولاً، تم ضبط مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مصنع بلغ وزنها (122.1) غم ومادة يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مخلوط بالتبغ بلغ وزنها (2.6) غم.



وأكد البيان، أنه تم التحرز على المضبوطات، وتوقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة أصولاً.