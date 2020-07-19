"الزراعة" بغزة تُعلن توقعاتها لموسم الأضاحي هذا العام



وتوقعت "الزراعة" أن يستهلك موسم ذبح الأضاحي هذا العام نحو 12 ألف رأس من العجول والأبقار و30 ألف رأس، من الأغنام، علماً أن الكميات المذكورة متقاربة جداً للكميات المستهلكة الموسم الماضي.



يذكر، أن الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، شرعت في عملية تنظيم عمل المسالخ في محافظات القطاع، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع الذبح العشوائي، ولدرء المكاره الصحية الناتجة عن عملية الذبح داخل المدن والمناطق الفلسطينية.



ويأتي تنظيم وزارة الزراعة لعمل المسالخ، ضمن لجان مشتركة بينها وبين وزارة الحكم المحلي، والبلديات والمباحث الزراعية، حيث جرى الاتفاق على الشروط الواجب توفرها في المسالخ المراد الذبح بها خلال فترة عيد الأضحى.



وفي السياق، أثنى وكيل الزراعة على سرعة استجابة تجار وأصحاب أحواش المواشي، لتعليمات الوزارة بضرورة تطوير عمل المسالخ الخاصة بذبح الأضاحي داخل أحواشهم، مشيراً إلى أنه شاهد خلال الجولة جزء كبير من الاهتمام والالتزام بإجراءات الوزارة والمواصفات والشروط الصحية التي وضعتها لتنظيم عملية الذبح وما بعدها.



وأكد القدرة، على أن من الأهمية بمكان طمأنة المواطنين وأصحاب المؤسسات والجمعيات الخيرية على سلامة الإجراءات أثناء ذبح أضاحيهم، منوهاً إلى أنه حتى بعد عملية الذبح، يجب الاطمئنان إلى كيفية حفظ الأضاحي وضمان توزيعها مبردة حتى لا تفسد وتتلف، على حد تعبيره.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها وكيل الوزارة د. إبراهيم القدرة، برفقة عدد من المدراء والمختصين بالوزارة، لعدد من مزارع المواشي والمسالخ شمال القطاع.