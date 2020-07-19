سلطات الاحتلال تعتقل مدير مخابرات محافظة القدس في بلدة "قطنة"

جهاد الفقيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، العميد جهاد الفقيه، مدير مخابرات محافظة القدس.



ووفق ما أورده (تلفزيون فلسطين)، فإن الفقيه، اُعتقل بعد تفتيش مركبته في منطقة نفق "بدو" أثناء عودته إلى منزله في بلدة قطنة.



كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن قوات الاحتلال، أقامت حاجزاً طياراً على شارع نفق بلدة بدو شمال غرب القدس، واعتقلت العميد الفقيه، أثناء عودته إلى منزله، بعد تفتيش مركبته.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الأحد، محافظ القدس، عدنان غيث.



وداهمت قوات الاحتلال، منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله.