موقع إسرائيلي: سلاح البحرية يركب نظاماً مطوراً ضد تسلل المراكب والسباحين من القطاع





ووفق موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، فإن تركيب هذا النظام، يأتي ضمن منظومة الحماية الجديدة، ضد تسلل المراكب والسباحين والغواصين من القطاع.





وكانت قوات الاحتلال، أعلنت قبل نحو أسبوعين، اعتقال مواطن، قالت إنه تسلل من قطاع غزة، عبر البحر.

رام الله - دنيا الوطنقال موقع إسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد: إن سلاح البحرية، قام بتركيب نظام مطور من شركة (Dsit) في منطقة شمال قطاع غزة.