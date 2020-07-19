وزير الخارجية المصري يصل رام الله غداً للقاء الرئيس عباس

وزير الخارجية المصري والرئيس عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، غداً الاثنين إلى رام الله؛ للقاء الرئيس محمود عباس، بحسب الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ.



وقال حافظ في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الزيارة تهدف إلى تأكيد موقف مصر الراسخ والثابث في دعم الشعب الفلسطيني، حتى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وكان الرئيس عباس تلقى أتصالاً هاتفياً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلاله آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.



وأكد السيسي رفض مصر لأية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، ودعمها لشعبنا وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير، مجدداً التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة على حدود عام 1967



بدوره، أكد الرئيس عباس، الاستعداد لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي أولاً: وقف خطط "الضم" الإسرائيلية.



وأضاف: أنه في حال قيام إسرائيل بتنفيذ خطة "الضم"، فسيكون عليها تحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال.