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شؤون فلسطينية

"الخارجية": 183 حالة وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": 183 حالة وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، 183 حالة وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخارج.

وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية وفيروس (كورونا)، أن هناك 3683 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 1563حالة تعافي.

وأفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في أرض الوطن، صباح هذا اليوم، للالتحاق بأسرهم وأعمالهم في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية. 

كما أفاد الفريق وصول الأحباب القادمين من كل من قطر والإمارات، علما بان الرحلة التي وصلت من قطر كان على متنها عدد من الأحباب العالقين في كل من الدول: ماليزيا، اندونيسيا، استراليا، نيوزلندا، باكستان، سيرلانكا، تايلند، لبنان، وقطر.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطنة فتحية أحمد علي أبو عجينة (81 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمانية.

وأفادت السفارة بتسجيل 55 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 682، منها 71 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 10 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى وبحالة مستقرة، ثلاث حالات حرجة في العناية المركزة، فيما أكدت على تعافي 39 حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماماً إلى 590.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من شيكاغو، ونيو اورليانز، ومتشيغن، ليرتفع عدد الاصابات إلى 2018، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الموريتانية بتسجيل حالة تعافي جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى خمس، فيما تبقى حالتين نشطتين وتخضعان للحجر المنزلي.

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