الشرطة تكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات بضواحي القدس





وأضافت: على الفور تم اصطحابه إلى مديرية شرطة ضواحي القدس وبتفتيشه والمركبة عثر في ملابسه الداخلية على مادة "بنية اللون" يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 15.5 غم.





وبالاستماع لأقواله اعترف بوجود قطعة (بلاطة) ويخفيها في جدار الفصل العنصري بالقرب من أحدى بلدات شمال غرب القدس، وتوجهت الشرطة للمكان وضبطت القطعة وهي مادة بنية اللون يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 100.9 غم.



وأوقفت شرطة ضواحي القدس المشتبه به تمهيداً لإحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على شخص من ذوي السوابق بتجارة المخدرات، وضبطت بحوزته كمية "بنية اللون" يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة، على أحد حواجز المحبة في ضواحي مدينة القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وخلال عمل شرطة مكافحة المخدرات على أحد حواجز المحبة شمال القدس، تم الاشتباه بشخص يقود مركبة، معروف لديهم بأنه من ذوي السوابق الجنائية بتجارة المخدرات.