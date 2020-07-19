شؤون فلسطينية

عشراوي: العدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة خطير ومتصاعد

عشراوي: العدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة خطير ومتصاعد
رام الله - دنيا الوطن
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي، ممارسات اسرائيل الاجرامية وانتهاكاتها المتعمدة في القدس المحتلة، بما في ذلك الاعتقالات، وهدم المنازل والمنشآت، ومواصلة الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية ،وانتهاج سياسة القتل والتهديد والسرقة والارهاب المنظم ضد شعبنا.

وأشارت في بيان لها، اليوم الأحد، إلى اعتقال قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث بعد مداهمة منزله في بلدة سلوان، ‪وشددت في هذا الصدد على استهداف دولة الاحتلال الممنهج للقيادات المقدسية والمؤسسات الوطنية بهدف الترهيب، ولفتت الى ان غيث تم اعتقاله أكثر من ١٧ مرة منذ توليه منصب محافظ محافظة القدس، اضافة الى الاعتقال المتكرر لوزير القدس فادي الهدمي ولشباب القدس ونسائها واطفالها وللعديد من فعالياتها وقياداتها الوطنية والدينية وللنشطاء والمتطوعين والمصلين
كما نوهت الى سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وسرقة الأرض والموارد والمقدرات في بلدات وقرى القدس بما فيها العيسوية وسلوان وجبل المكبر والشيخ جراح وغيرها وحرمان شعبنا من حقوقه المكفولة دوليا بما فيها حقه في البقاء على ارضه وممتلكاته.

وشددت في هذا السياق الى عمليات هدم المنازل التي تنتهجها اسرائيل بحجج واهية وآخرها أجبارها المواطن المقدسي محمد أبو تركي ونجله عصام، على الشروع بهدم منزليهما ذاتيا، في خلة عبد بجبل المكبر في القدس المحتلة.

 ولفتت الى ان قوات الاحتلال هدمت في النصف الأول من العام الجاري 62 مبنى بالقدس المحتلة، إضافة لعشرات المنازل التي هدمت ذاتيا من قبل أصحابها؛ خشية من تغريمهم مبالغ باهظة.

وحثت عشراوي في ختام بيانها المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جنائي ضد اسرائيل بتهم جرائم حرب اقترفتها ضد شعبنا، وقالت:" إذا كان المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته يحترم صلاحياته والتزاماته وقوانينه وتشريعاته، فإنه يتوجب عليه أن يتدخل لردع إسرائيل ووضع حد لجرائمها المتواصلة ومحاسبتها ومساءلتها وفرض عقوبات عليها".

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