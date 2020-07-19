ارتفاع آخر بعدد الوفيات.. تسجيل حالة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 65.



وأفادت وزارة الصحة بوفاة مواطن يبلغ من العمر (83 عاماً)، من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بالفيروس.



وكانت "الصحة" أعلنت بعد عصر اليوم، بوفاة مواطنة (53 عاماً) من مدينة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).



وأعلنت الوزارة صباح اليوم الأحد، عن تسجيل أربع حالات وفاة، و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.