الأمن الوقائي يعقّم بيت عوا بالخليل والعقيد سويطي يوجه نداء لوقف الحفلات











رام الله - دنيا الوطنفي إطار الجهود التي تبذلها بلدة بيت عوا لمواجهة فايروس كورونا، قامت اليوم البلدية بدعم واسناد من جهاز الأمن الوقائي بتعقيم البلدة، بسواعد أفراد الجهاز ووجود مدير العمليات في محافظة الخليل العقيد محمد سويطي، الذي نقل رسالة دعم قائد الجهاز اللواء زياد هب الريح ومدير الجهاز في المحافظة اللواء محمد زكارنة إلى أهالي بلدته بيت عوا في اجتماعه مع رئيس البلدية عبد الكريم مسالمة.وجاب أفراد جهاز الأمن الوقائي شوارع البلدة بمركباتهم التي حملت مضخات ومواد التعقيم، حيث تم رش جوانب الطرقات وأبواب المحلات التجارية والحارات وكذلك مؤسسات البلدة لاسيّما مركز فحص كورونا في منطقة جسر السوق، وعيادة الصحة الحكومية وكذلك مركز طوارئ بلدية بيت عوا.من جانبه، شكر رئيس بلدية بيت عوا عبد الكريم مسالمة باسم أهالي البلدة جهاز الأمن الوقائي، ممثلاً بقيادته وجميع أفراده على دعمهم ووقوفهم إلى جانب أبناء البلدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تترك أثراً معنوياً في نفوس المواطنين.وأكد على أن البلدية تحتاج للدعم الحكومي على مختلف المستويات، ومن جانب آخر إلى عدم استهتار المواطنين، واتباع التعليمات والتقيد برسائل التوعية التي توجهها البلدية وكافة وسائل الاعلام في الوطن.وخلال الاجتماع، وجه العقيد محمد سويطي رسالة ومناشدة لكل المواطنين في البلدة، بالابتعاد عن التجمعات، ووقف كافة الأفراح والمناسبات، وخاصة الحفلات الأسبوعية، التي تؤدي بحسب تصريح الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر إلى نشر الفايروس بسنة 85%.يشار إلى أن بلدية بيت عوا وفي ظل تطورات الأوضاع الأخيرة، إلى اتخاذ اجراءات جديدة بالتعاون مع أطر المجتمع العشائرية والتنظيمية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شهدت البلدة 3 وفيات خلال اسبوعين، فيما وصلت عدد الاصابات نحو 90 بحسب فحوصات وزارة الصحة، وهذا ينذر بالخطر وبالمزيد من الاصابات والخسائر البشرية.