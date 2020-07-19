لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل د. سليمان جرادات بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأحد في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



وأضاف: تم زيارة ومتابعة 156 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 133 منشأة منها بشروط السلامة العامة، فيما أغلقت اللجان منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات الصحة والسلامة العامة.



وتابع: تم مُخالفة ثلاث منشآت غير ملتزمة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 18 منشأة غير ملتزمة.

















وتابع: تم مُخالفة ثلاث منشآت غير ملتزمة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 18 منشأة غير ملتزمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين،