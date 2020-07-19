شؤون فلسطينية

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة
رام الله - دنيا الوطن
أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل د. سليمان جرادات بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأحد في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، 

وأضاف: تم زيارة ومتابعة 156 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 133 منشأة منها بشروط السلامة العامة، فيما أغلقت اللجان منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

وتابع: تم مُخالفة ثلاث منشآت غير ملتزمة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 18 منشأة غير ملتزمة.








أخبار ذات صلة

المالكي: &#34;الجنائية&#34; قد تصدر قرارها حول فتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية بـ &#34;أية لحظة&#34;

المالكي: "الجنائية" قد تصدر قرارها حول فتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية بـ "أية لحظة"

الديمقراطية تدين اعتقال محافظ القدس وتعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة الفلسطينية والشرعية الدولية

الديمقراطية تدين اعتقال محافظ القدس وتعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة الفلسطينية والشرعية الدولية

الشرطة تكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات بضواحي القدس

الشرطة تكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات بضواحي القدس

عشراوي: العدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة خطير ومتصاعد

عشراوي: العدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة خطير ومتصاعد

الكشف عن تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي والرئيس عباس

الكشف عن تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي والرئيس عباس

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد 19 شهراً في سجون الاحتلال

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد 19 شهراً في سجون الاحتلال

ارتفاع آخر بعدد الوفيات.. تسجيل حالة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ارتفاع آخر بعدد الوفيات.. تسجيل حالة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ناقشا مخطط &#34;الضم&#34;.. تفاصيل اجتماع العاهل الأردني مع وزير الخارجية المصري

ناقشا مخطط "الضم".. تفاصيل اجتماع العاهل الأردني مع وزير الخارجية المصري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين اعتقال محافظ القدس وتعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة الفلسطينية والشرعية الدولية

الديمقراطية تدين اعتقال محافظ القدس وتعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة الفلسطينية والشرعية الدولية

الشرطة تكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات بضواحي القدس

الشرطة تكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات بضواحي القدس

عشراوي: العدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة خطير ومتصاعد

عشراوي: العدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة خطير ومتصاعد

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد 19 شهراً في سجون الاحتلال

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد 19 شهراً في سجون الاحتلال

الأمن الوقائي يعقّم بيت عوا بالخليل والعقيد سويطي يوجه نداء لوقف الحفلات

الأمن الوقائي يعقّم بيت عوا بالخليل والعقيد سويطي يوجه نداء لوقف الحفلات

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة

عكرمة صبري: المسلمون والمسيحيون بخندق واحد بمواجهة إجراءات الاحتلال في القدس

عكرمة صبري: المسلمون والمسيحيون بخندق واحد بمواجهة إجراءات الاحتلال في القدس

رئيس جامعة فلسطين يعلن المؤتمر الوطني لمواجهة (صفقة القرن) وخطة الضم

رئيس جامعة فلسطين يعلن المؤتمر الوطني لمواجهة (صفقة القرن) وخطة الضم

منوعات

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

محمد عساف يواسي جهاد السويطي ويُوجه رسالة تحذير

هل تم استدعاء النجم سلمان خان على خلفية انتحار سوشانت سينغ؟

هل تم استدعاء النجم سلمان خان على خلفية انتحار سوشانت سينغ؟

نشوى مصطفى تحلم بفنان راحل.. وأمر غريب حدث بعد المنام

نشوى مصطفى تحلم بفنان راحل.. وأمر غريب حدث بعد المنام

شكران مرتجى تدخل المستشفى بعد آلام مُبرحة.. وعملية عاجلة

شكران مرتجى تدخل المستشفى بعد آلام مُبرحة.. وعملية عاجلة

تغريم أحدث أفلام تامر حسني 30 ألف جنيه بسبب ما فعله بشوارع القاهرة

تغريم أحدث أفلام تامر حسني 30 ألف جنيه بسبب ما فعله بشوارع القاهرة

فنان سعودي كبير يكشف لأول مرة عن إصابته بـ(كورونا)

فنان سعودي كبير يكشف لأول مرة عن إصابته بـ(كورونا)

أصالة تتغزل في جمالها.. هل قصدت طليقها بهذه العبارة؟

أصالة تتغزل في جمالها.. هل قصدت طليقها بهذه العبارة؟

زين كرزون ممنوعة من الجلوس بأمر من الطبيب

زين كرزون ممنوعة من الجلوس بأمر من الطبيب

إحالة رامز جلال للمحاكمة.. وهذه تهمته

إحالة رامز جلال للمحاكمة.. وهذه تهمته

محامي زوج روان بن حسين يُفجر مفاجآت جديدة في قضيتهما

محامي زوج روان بن حسين يُفجر مفاجآت جديدة في قضيتهما

عربي

بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)

بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)

أربع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

أربع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية

مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية

مشددة على الإجراءات الاحترازية.. السعودية تؤكد استكمال الاستعدادات لموسم الحج هذا العام

مشددة على الإجراءات الاحترازية.. السعودية تؤكد استكمال الاستعدادات لموسم الحج هذا العام