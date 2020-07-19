عكرمة صبري: المسلمون والمسيحيون بخندق واحد بمواجهة إجراءات الاحتلال في القدس





وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها تمثل أيضاً أنموذجاً عملياً للتصدي المشترك في مواجهة الاجراءات الاحتلالية الظالمة في الأراضي المقدسة.





وقال صبري: إن العلاقات الحضارية والإنسانية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين هي علاقات متينة وعميقة عبر التاريخ، مؤكداً وأكد على وحدة الصف الفلسطيني بخاصة في مدينة القدس، وعلى أن المسلمين والمسيحيين في خندق واحد، وأوفياء لهذه المدينة المباركة المقدسة.





وشدد على أن هذه العلاقات أرسى دعائمها الخليفة عمر بن الخطاب في عهدته التاريخية (سنة 15ه/ 636م) وحتى قيام الساعة.



رام الله - دنيا الوطنقال إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، الشيخ عكرمة صبري، إن العلاقات الإسلامية المسيحية في فلسطين، تمثل نموذجاً يحتذى به.