بعد أسبوع من الأرقام القياسية.. الجزائر تسجل انخفاضاً لافتاً بإصابات فيروس (كورونا)

سجلت الجزائر اليوم الأحد، عشر حالات وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 535 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 23084.





وتشير هذه الأرقام إلى استقرار وانخفاض بعدد وفيات وإصابات الفيروس، خاصة بعد أسبوع شهد ارتفاعاً كبيراً وأرقاماً قياسية.



ووصل عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس في البلاد، في آذار/مارس الماضي، إلى 1078، فيما تماثل 307 أشخاص للشفاء من الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16051، فيما يعالج 67 مريضا داخل وحدات العناية المركزة.





رام الله - دنيا الوطن