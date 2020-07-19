منذ 130 يوماً.. كوبا تحتفل بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

للمرة الأولى منذ 130 يوماً، لم تسجل كوبا أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا).



يأتي ذلك مع انتقال معظم أنحاء البلاد إلى المرحلة الأخيرة من استئناف أنشطتها المعتادة لكن مع الالتزام بوضع الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.



وأثناء إذاعته لهذا الخبر السعيد، خلع فرانسيسكو دوران رئيس قسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العامة، والذي أعلن بيان الوزارة اليومي عن مستجدات الوباء، كمامته للمرة الثانية.



وكان دوران قد فعل نفس الشيء يوم السبت حين أعلن تسجيل حالة إصابة محلية واحدة فقط في هافانا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وخلال الأسبوع الماضي، جرى تسجيل عدد قليل من حالات الإصابة الجديدة بـ (كوفيد-19) في كوبا، وكلها في هافانا.





ومعظم أنحاء الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي، والتي يقطنها 11.2 مليون نسمة، خالية من المرض منذ ما يزيد على شهر.



وقبل تذكيره المتلقين عبر التلفزيون بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، قال دوران مبتسما "أطلب منكم دائما أن تبقوا آمنين في المنازل، لكني أعرف أن الكثيرين منكم سيذهبون إلى الشاطئ اليوم".





رام الله - دنيا الوطن