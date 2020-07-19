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  • التنمية الاجتماعية: جهود تبذل لصرف مستحقات الأسر الفقيرة قبل عيد الأضحى

شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية: جهود تبذل لصرف مستحقات الأسر الفقيرة قبل عيد الأضحى

التنمية الاجتماعية: جهود تبذل لصرف مستحقات الأسر الفقيرة قبل عيد الأضحى
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، إنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد لصرف مستحقات الأسر الفقيرة، لافتاً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لصرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الديك، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن موعد صرف مستحقات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مرتبط بالأزمة المالية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الأموال اللازمة لصرف تلك المبالغ.

وأضاف الديك: "نعمل على توفير المبلغ المطلوب وموعد الصرف مرهون بتوفير الأموال، وقد ننجح في توفيرها وقد لا ننجح"، لافتاً إلى أنه فور توفر الأموال سيتم الإعلان عن موعد صرفها.

الجدير ذكره، أن وزارة التنمية الاجتماعية تصرف كل ثلاثة أشهر مستحقات الأسر الفقيرة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار تحسين ظروف حياتهم. 

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