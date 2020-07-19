وزير الخارجية النيجيري يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية النيجيري وسط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية النيجيري، جيفري أونياما، اليوم الأحد، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وبذلك أصبح الوزير، أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.



وخضع الوزير للفحوص الخاصة بالفيروس بعد إصابته بالتهاب في الحلق، وفق ما قال في تغريدة على (تويتر).



وأوضح قائلا: "لقد خضعت أمس لرابع فحص لمرض (كوفيد-19) بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف أونياما الذي أجرى في الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات في مكتبه، من بينهم سفيرا الجزائر والصومال في نيجيريا: "إنني متجه إلى العزل في منشأة طبية".