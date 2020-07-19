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شؤون فلسطينية

رئيس جامعة فلسطين يعلن المؤتمر الوطني لمواجهة (صفقة القرن) وخطة الضم

رئيس جامعة فلسطين يعلن المؤتمر الوطني لمواجهة (صفقة القرن) وخطة الضم
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الدكتور جبر الداعور رئيس جامعة فلسطين طلبة الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة للعام 2020م، متمنياً لهم حياة جامعية ملؤها التميز والإبداع.

وأثنى الداعور على إرادة الطلبة الذين استطاعوا اجتياز الامتحانات بتفوق رغم الظروف الصعبة وجائحة (كورونا) التي مروا بها خلال فترة الامتحانات، كما هنأ أولياء أمور الطلبة الذين كانوا دعماً وعوناً لأبنائهم على مدار العام وقدموا لهم كل التسهيلات الممكنة بالرغم من الظروف الصعبة لإيصالهم إلى هذه المرحلة المتقدمة من الحياة.

وأكد الداعور على أن رسالة الجامعة الأولى لطلبة الثانوية العامة، هي تمكينهم من تحقيق أحلامهم في الالتحاق بالجامعة، وألا تكون الظروف الاقتصادية عائقاً أمام اكمالهم مشوارهم التعليمي.

وبهذه المناسبة، أعلن الدكتور جبر الداعور عن عقد المؤتمر الوطني لمواجهة صفقة القرن وخطة الضم، مشيراً أن جامعة فلسطين وتحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، صممت على عقد المؤتمر الوطني الأول لمواجهة مخطط الضم الخطير الذي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه، والذي يطال 30% من مساحة الضفة الغربية، علاوة على إنهاء حالة الانقسام وإنجاز الوحدة، كونها المدخل الرئيس لصد كل المحاولات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

كما أكد الداعور، أن الشعب الفلسطيني بأسره والجامعات الفلسطينية تقف مساندة للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية في التصدي للصفقات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية لما لها من انعكاسات على الحقوق الوطنية.

ودعا الدكتور الداعور المجتمع الدولي إلى ضرورة "التحرك والضغط على الحكومة الإسرائيلية ومنعها من تنفيذ خطوة الضم".

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