دولي

لجنة (كورونا) البرلمانية في إسرائيل تقرر عدم التصويت على رزمة القيود الجديدة

لجنة (كورونا) البرلمانية في إسرائيل تقرر عدم التصويت على رزمة القيود الجديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة (كورونا) البرلمانية في إسرائيل، عدم التصويت اليوم على رزمة القيود الجديدة التي بلورها الوزراء، قبل أن تحيل إليهم عدة تعديلات.

وطلبت اللجنة من الوزراء إلغاء إغلاق شواطئ البحر والبرك في نهايات الأسبوع، والسماح للمطاعم بمواصلة العمل في الأماكن المفتوحة، وبنسبة حجز 35% في الأماكن المغلقة، كما هو الحال عليه في الفنادق.

كما أوصت اللجنة بمواصلة تشغيل غرف اللياقة البدنية ومشاريع سياحية معينة تحت إجراءات مشددة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وستعقد اللجنة اجتماعاً آخر غداً لبحث الموضوع وستلتئم لجنة (كورونا) البرلمانية غداً مجدداً، وللاستماع إلى أجوبة ممثلي الحكومة قبل أن تقرر أي بند ستصادق عليه وأياً سترفض .

وانتقد نائب وزير الصحة، يواف كيش الأصوات الداعية الى اشتراط فرض الإغلاق على قطاعات مختلفة، مثل شواطئ البحر والمطاعم وغرف اللياقة البدنية، بنسبة الإصابة بفيروس (كورونا) فيها.

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