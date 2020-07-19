شاهد: مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون جنوب نابلس









رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، اليوم الأحد، مئات أشجار الزيتون في أراضي بورين، ومادما، جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستوطنين من مستوطنة (يتسهار) المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، أضرموا النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية لقرية بورين وقرية مادما.وكان مستوطنون أحرقوا في وقت سابق من اليوم الأحد، أراضٍ زراعية في جبل صبيح التابع لأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى لاحتراق مساحات زراعية واسعة بالمنطقة، بحسب رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي.