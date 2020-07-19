نقابة الصحفيين: الصحفيان النجار وأبو اسحاق أضربا عن الطعام بعد توقيفهما من النيابة بغزة

قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن النيابة العامة في غزة احتجزت الصحفيين مثنى النجار وطارق ابو سحاق 48 ساعة على خلفية زجهم بقضية تزوير لا علاقة لهم بها.





وأضاف الأسطل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إطلعنا بشكل كامل على هذا الموضوع ونحمل وزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة، كما أن النقابة قررت وقف نشر أخبار الوزارة وتصريحات مسؤوليها".





وتابع الأسطل: "سنعلن خلال الساعات القادمة عن عدة فعاليات تضامنا مع زملائنا الصحفيين الذين زجوا بالسجن مع المجرمين، حيث يفترض بنا أن نكرمهم أما وزارة التربية والتعليم تكافئهم بالزج بالسجون، والوزارة تجاهلت كل اتصالاتنا وكل مناشداتنا ودعواتنا للعقلاء إيقاف هذه المهزلة".



وأكمل الأسطل: "لدينا القرائن والدلائل التي تؤكد عدم علاقة زملائنا الصحفيين بالقضية وسنتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابة لإعادة الاعتبار لزملائنا، الذين اعلنوا الاضراب عن الطعام منذ اللحظات الأولى من اعتقالهم".



خاص دنيا الوطن