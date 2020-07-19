تركيا تقرر تعليق الرحلات الجوية إلى إيران وأفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
قررت تركيا اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى إيران وأفغانستان، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس (كورونا).
وكانت الخطوط الجوية التركية، استأنفت رحلاتها الجوية الدولية تدريجياً اعتبارا من 11 حزيران/يونيو، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
قررت تركيا اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى إيران وأفغانستان، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس (كورونا).
وكانت الخطوط الجوية التركية، استأنفت رحلاتها الجوية الدولية تدريجياً اعتبارا من 11 حزيران/يونيو، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني أمس السبت: إن 25 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في إيران.
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