تركيا تقرر تعليق الرحلات الجوية إلى إيران وأفغانستان



وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني أمس السبت: إن 25 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في إيران.











رام الله - دنيا الوطنقررت تركيا اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى إيران وأفغانستان، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس (كورونا).وكانت الخطوط الجوية التركية، استأنفت رحلاتها الجوية الدولية تدريجياً اعتبارا من 11 حزيران/يونيو، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).