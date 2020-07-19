سيراليون: إطلاق النار على محتجين ومقتل أربعة أشخاص

قتل أربعة أشخاص على الأقل اليوم الأحد، وأصيب عشرة آخرون بجروح، عندما فتحت قوات الشرطة والجيش النار على محتجين في شمال سيراليون.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن شهود عيان قولهم، إن مئات تجمعوا في يوم ممطر بمدينة "ماكيني" يوم السبت، في محاولة لمنع نقل مولد إلى بلدة أخرى، خوفاً من أن يؤثر ذلك على إمدادات مدينتهم من الكهرباء.



وقال ماثيو كانون وهو مدير إدارة بجامعة ماكيني: إن السلطات فتحت النار عندما بدأ المحتجون إلقاء الحجارة، مضيفاً: "بدأوا بإطلاق النار في الهواء وسارع الناس بالفرار بعيدا... لكن بعد ذلك عندما استمروا في إلقاء الحجارة بدأوا في إطلاق النار على الناس".



وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر من مساء السبت: إنها على علم "باحتمال وقوع خسائر في الأرواح" دون أن تورد مزيدا من التفاصيل. وقالت إن أي محاولة لتقويض السلم العام ستقابل "بالقوة الكاملة للقانون".



وقال محمد شيكو المسؤول بمستشفى ماكيني العام إن أصغر القتلى طالب يبلغ من العمر (16 عاما) لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله للمستشفى.





وأضاف أن عشرة أشخاص آخرين دخلوا المستشفى بإصابات ناجمة عن أعيرة نارية بينهم أربعة كانوا في حالة حرجة مساء يوم السبت.



رام الله - دنيا الوطن