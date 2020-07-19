فلسطين: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) يرفع عدد حالات الوفاة لـ 64

وكانت "الصحة"، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن وفاة مواطن (69 عاما)، من يطا في الخليل، متأثراً بإصابته بالفيروس.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفيات بسبب الفيروس، منذ أن بدأ بالتفشي في فلسطين، إلى 64 حالة.



وكانت "الصحة" أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تسجيل أربع حالات وفاة، و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، بوفاة مواطنة (53 عاماً) من مدينة الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).