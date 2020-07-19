التنمية بغزة: مشروع زواج "زوجات الشهداء" لم يطرح بالدوائر الحكومية





وقالت الكحلوت، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الوزارة بغزة والدوائر الحكومية بالقطاع لم تناقش مثل هذا المشروع في أروقتها، لافتةً إلى أنه لا علاقة للوزارة أو أي دائرة حكومية بالأمر.





وأضافت الكحلوت: "لم يتم الحديث عن مثل هذا المشروع داخل الوزارة، ولم تتواصل معنا أي جهة سواء رسمية أو غير رسمية لإطلاق مثل هذا المشروع".





وتابعت: "ما يجري تداوله الآن لا يتعدى كونه معلومات يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولا نعرف جهة تلك المعلومات ومدى صحة تلك المعلومات من عدمه".





الجدير ذكره، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبراً مفاده إطلاق مشروع لتزويج زوجات الشهداء مقابل مساعدة الشباب المقبلين على الزواج.





وحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المقبل على الزواج من زوجة شهيد سيتم مساعدته بمبلغ مالي إضافة إلى راتب شهري مع بقاء راتب زوجة الشهيد.





خاص دنيا الوطنعلقت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت، على ما يجري تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشروع لتزويج زوجات الشهداء في القطاع.