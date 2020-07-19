شؤون فلسطينية

رسائل من المجلس الوطني لبرلمانات العالم لإنقاذ حياة الأسير أبو وعر

رسائل من المجلس الوطني لبرلمانات العالم لإنقاذ حياة الأسير أبو وعر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر (46 عاماً) المصاب بالسرطان وفيروس (كورونا).

وحذر المجلس الوطني عبر رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، هذه البرلمانات والاتحادات من أنّ حياة الأسير أبو وعر المعتقل منذ (18 عاماً) في خطر شديد، وتستدعي تدخلا فوريا لإنقاذها، فهو مصاب بورم سرطاني في الحنجرة، وأصيب مؤخرا بفيروس (كورونا)، وهو الآن يعاني من تدهور خطير على حالته الصحية، وبحاجة ماسة لتلقي العلاج المناسب.

وأضاف المجلس في رسائله الى أن حياة قرابة 700 أسير مريض، منهم 300 أسير يعانون أمراضاً مزمنة وفي خطر شديد، و معرضين للإصابة بفيروس (كورونا)، مما يتطلب سرعة التحرك لإنقاذ حياتهم، والافراج عنهم.

وأشار المجلس الى أنه رغم انتشار وباء (كورونا)، لم يتغير الحال، حيث لم تتّخذ إدارة السّجون الاسرائيلية الإجراءات الصحية اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين، مما يرفع درجة الخشية والقلق لديهم وعليهم، في ظلّ غياب التواصل بينهم وبين عائلاتهم.

وقال المجلس: إنّ مستوى الاستهتار الاسرائيلي بحياة هؤلاء الاسرى وصل لدرجة فقدان 12 منهم حياتهم داخل سجون الاحتلال خلال العامين الأخيرين بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ليصل عدد ضحايا هذه السياسة إلى 69، من بين 224 أسيرا ارتقوا شهداء في هذه السجون منذ الاحتلال عام 1967.

وأكد المجلس أهمية إنفاذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية والانسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم، مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه هؤلاء الأسرى، وأن تتحرك بشكل عاجل للإفراج عنهم، ووضع حد لهذا الاستهتار بحياة 4700 أسير فلسطيني، بينهم 41 اسيرة، و160 طفلا، ومئات المرضى وكبار السن.

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