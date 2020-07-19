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مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية

مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية
مجلس الدفاع الوطني المصري
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الدفاع الوطني المصري اليوم الأحد، الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية.

جاء ذلك في بيان للمجلس بعد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً له، حيث بحث الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، في إطار التحديات الراهنة.

وشدد المجلس على أن الأمن الليبي جزء من الأمن القومي العربي، مؤكداً استمرار القاهرة في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أطلع الأعضاء على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.

وقد أكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

وأكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.

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