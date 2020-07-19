صور.. حريق كبير بأحد مباني مخيم شعفاط بالقدس وإصابة خمسة أشخاص
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جمعية الهلال الأحمر مساء اليوم الأحد، بإصابة خمسة مواطنين، جرّاء نشوب حريق داخل مبنى بمخيم شعفاط، شمال شرق القدس.
وأضاف الهلال الأحمر: أن عددً من سيارات الإسعاف والدفاع المدني، توجهت للمخيم، لوجود الحريق الكبير، ووجود خمس إصابات حسب البلاغات.
يتبع..
أفادت جمعية الهلال الأحمر مساء اليوم الأحد، بإصابة خمسة مواطنين، جرّاء نشوب حريق داخل مبنى بمخيم شعفاط، شمال شرق القدس.
وأضاف الهلال الأحمر: أن عددً من سيارات الإسعاف والدفاع المدني، توجهت للمخيم، لوجود الحريق الكبير، ووجود خمس إصابات حسب البلاغات.
يتبع..
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