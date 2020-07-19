صور.. حريق كبير بأحد مباني مخيم شعفاط بالقدس وإصابة خمسة أشخاص













رام الله - دنيا الوطنأفادت جمعية الهلال الأحمر مساء اليوم الأحد، بإصابة خمسة مواطنين، جرّاء نشوب حريق داخل مبنى بمخيم شعفاط، شمال شرق القدس.وأضاف الهلال الأحمر: أن عددً من سيارات الإسعاف والدفاع المدني، توجهت للمخيم، لوجود الحريق الكبير، ووجود خمس إصابات حسب البلاغات.يتبع..