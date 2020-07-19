شؤون فلسطينية

صور.. حريق كبير بأحد مباني مخيم شعفاط بالقدس وإصابة خمسة أشخاص

صور.. حريق كبير بأحد مباني مخيم شعفاط بالقدس وإصابة خمسة أشخاص
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جمعية الهلال الأحمر مساء اليوم الأحد، بإصابة خمسة مواطنين، جرّاء نشوب حريق داخل مبنى بمخيم شعفاط، شمال شرق القدس.

وأضاف الهلال الأحمر: أن عددً من سيارات الإسعاف والدفاع المدني، توجهت للمخيم، لوجود الحريق الكبير، ووجود خمس إصابات حسب البلاغات.

يتبع.. 




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