اتحاد الغرف التجارية يوجه مطالبات لسلطة النقد بشأن الأقساط وتسهيل الإقراض

خلال الاجتماع بين الاتحاد وسلطة النقد

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رام الله - دنيا الوطن

التقى محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا اليوم، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري، ووفداً مرافقاً، ممثلين عن غرفة المحافظة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وذلك لعدم تمكن باقي أعضاء الاتحاد من الحضور بسبب الإغلاق المفروض بين المحافظات.



وناقش اللقاء سبل معالجة الوضع الاقتصادي والآثار المترتبة عليه من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا).



واستمع المحافظ إلى مطالب جميع القطاعات الأعضاء في الغرف التجارية، والتي قدمها الوفد وتمثلت في أن يتم إغلاق المقاصة في حال فرض الإغلاق الكامل، وحينما تعود المقاصة للعمل، يتم جدولة التقاص حسب تواريخ الاستحقاق، وإعادة النظر في عمولة الشيكات المعادة وهي ٦٠ شيكل، وعمولة التسويات وهي ٥٠ شيكل.



كما طالبوا بدراسة تأجيل الأقساط لفترة جديدة وتكون اختيارية، بالإضافة إلى تسهيل الإقراض من خلال برنامج استدامة.



وأوضح المحافظ، أنه سيتم دراسة جميع المطالب من قبل سلطة النقد بروح منفتحة ومتفهمة للظروف الراهنة، مشيراً إلى أن سلطة النقد كانت سباقة ومبادرة من خلال التعليمات والإجراءات التي أصدرتها منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة للمصارف ومؤسسات الإقراض، مما أسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.