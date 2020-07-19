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مشددة على الإجراءات الاحترازية.. السعودية تؤكد استكمال الاستعدادات لموسم الحج هذا العام

مشددة على الإجراءات الاحترازية.. السعودية تؤكد استكمال الاستعدادات لموسم الحج هذا العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد قائد قوات أمن الحج في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، استكمال الاستعدادات لموسم حج هذا العام، مشيراً إلى أن هناك  إجراءات احترازية خلال مناسك الحج.

وشدد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أنه لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح، مؤكداً بأن عقوبات على من يفعل ذلك.

وقال قائد قوات أمن الحج: إمن عدد الحجاج المحدود، يشمل مختلف الجنسيات، لافتاً إلى أنه لا يوجد حملات أو مكاتب لحج هذا الموسم. 

من جهتها، قالت مديرية الجوازات السعودية: إن عقوبات ستفرض على الشركات التي تنقل حجاج بدون تصاريح، وأيضا هناك  عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمخالفي تعليمات الحج.

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