الحكومة الإسرائيلية تصادق على الإطار المالي لخطة الهبات التي أعلن عنها نتنياهو



وخولت الحكومة كلا من نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الاقتصاد، عمير بيريتس باتخاذ القرار حول كيفية توزيع هذه الهبات، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهت إلى الخطة في جلسة مجلس الوزراء، ومطالبة بعض الوزراء توزيع الاموال وفقا لسلم الافضليات اي للعائلات المحتاجة أولاً.



وانتقد بيريتس خلال الجلسة الخطة على شاكلتها الحالية، قائلا إنه لو كانت الأوضاع اعتيادية لكان سيوافق على الخطة كما هي ولكن في الوقت الراهن يجب توجيه الأموال إلى إنشاء محركات للنمو، وهي الطبقات المستورة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





واعتبر أنه يجب توزيع بعض الهبات على الجميع والبعض الآخر، وفقاً لسلم الأفضليات بحيث ستساعد الطبقات المستضعفة والذين يعانون من ضائقة مالية في أعقاب أزمة فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على الإطار المالي لخطة الهبات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو والتي تبلغ كلفتها لخزانة الدولة ستة مليارات شيكل.