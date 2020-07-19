السعودية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ أوائل يونيو لليوم الثاني توالياً



وتماثل 3517 مريضا للشفاء في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 197735 شخصا.



رام الله - دنيا الوطنسجلت السعودية اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، تسجيل الحصيلة الأدنى بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، منذ شهر ونصف.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 2504 إصابة جديدة في حين تم تسجيل 2565 إصابة يوم أمس.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) والتي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 250920.وفيما يتعلق بالوفيات فقد تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2486 حالة، منذ بدء تفشي الفيروس.