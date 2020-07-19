قلقيلية: سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وجاءت الإصابات وفق تصريح للمحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في مدينة قلقيلية بواقع خمس إصابات، وعزون إصابة واحدة، و"جيت" إصابة واحدة، وهناك عينات تحت الفحص وننتظر نتائجها.



وأضافت: أن الحالات المصابة هم من المخالطين، وبذلك يصل عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 101 إصابة.





وجددت التأكيد على بقاء مدينة قلقيلية وبلدة "جيت" مغلقتين حتى صباح الثلاثاء المقبل، وبهذا تكون الحركة ممنوعة والمحال التجارية مغلقة، وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة مغلقة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية اليوم الأحد، سبع حالات إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.