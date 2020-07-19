شؤون فلسطينية

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) من المخالطين بمحافظة طوباس

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) من المخالطين بمحافظة طوباس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، بياناً صحفياً بشأن تطورات الحالة الوبائية في المحافظة.

ونشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك) البيان، مؤكدة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) من المخالطين في محافظة طوباس اليوم.

والإصابات موزعة، بواقع إصابة في  "واد الفارعة"، وأخرى من "طمون"، وبهذا يرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 41 إصابة.

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