شؤون فلسطينية

هيئة حقوقية تدين إعادة توقيف الصحفيين النجار وأبو إسحاق

هيئة حقوقية تدين إعادة توقيف الصحفيين النجار وأبو إسحاق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الأحد، تصريحاً بشأن احتجاز الصحفيين، مثنى النجار وطارق أبو إسحاق بغزة. 

وأدانت الهيئة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إعادة توقيف الصحفيين النجار وأبو إسحاق، من محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت: أن الهيئة إذ تدين استدعاء الصحفيين، فإنها تطالب بالإفراج عنهما واحترام المعايير الدولية التي لا تجيز احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الصحي.

يذكر أن الصحفيين النجار وأبو إسحاق قد تم احتجازهما يوم الخميس الماضي لمدة سبع ساعات، وأعيد احتجازهما اليوم  في نظارة شرطة الشرقية، وذلك على خلفية تقرير صحفي أعدّاه، استضافا خلاله طالبة ادعت وجود خطأ في نتيجتها في امتحان الثانوية العامة. 

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